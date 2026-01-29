Η κάνη ψεκασμού Vario-Power: από δέσμη καθαριστικού χαμηλής πίεσης έως δέσμη υψηλής πίεσης με απεριόριστα μεταβλητό έλεγχο πίεσης, με ένα απλό στρίψιμο της κάνης ψεκασμού. Ιδανική για τον καθαρισμό μικρότερων επιφανειών στο σπίτι και τον κήπο, όπως για τοίχους, μονοπάτια, φράχτες και οχήματα. Κατάλληλη για όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher των κατηγοριών K 2 έως K 3.