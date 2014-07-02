1-step lance extension

Extends spray lance by 0.4 m. For effective cleaning of difficult to reach areas. Suitable for all Kärcher accessories.

Extends spray lance by 0.4 m. For effective cleaning of difficult to reach areas. Suitable for all Kärcher accessories.

Features and benefits
Lance extension 0.4 m
  • For cleaning in hard to reach places (especially high places)
Compact design
  • Extends the operating radius, greater flexibility.
  • Easy handling.
Compact design
Specifications

Technical data

Colour black
Weight (kg) 0,3
Weight incl. packaging (kg) 0,3
Dimensions (L × W × H) (mm) 446 x 45 x 45
Videos
Application areas
  • Hard-to-reach areas (corners, crevices, gaps, etc.)