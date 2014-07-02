1-step lance extension
Extends spray lance by 0.4 m. For effective cleaning of difficult to reach areas. Suitable for all Kärcher accessories.
Features and benefits
Lance extension 0.4 m
- For cleaning in hard to reach places (especially high places)
Compact design
- Extends the operating radius, greater flexibility.
- Easy handling.
Specifications
Technical data
|Colour
|black
|Weight (kg)
|0,3
|Weight incl. packaging (kg)
|0,3
|Dimensions (L × W × H) (mm)
|446 x 45 x 45
Videos
Compatible machines
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Premium
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Home
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Premium
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 Modular UM
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Comfort Premium Home
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
Application areas
- Hard-to-reach areas (corners, crevices, gaps, etc.)