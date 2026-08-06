High-pressure hose, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock
10 m long high-pressure hose with EASY!Lock manual screw fitting on both sides. Nominal size DN 6, suitable up to 250 bar.
10 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 6/155°C/250 bar.
Specifications
Technical data
|ID ( )
|ID 6
|Temperature (°C)
|max. 155
|Max. pressure (bar)
|250
|Length (m)
|10
|Connection thread
|2 x EASY!Lock
|Weight incl. packaging (kg)
|1,9
Compatible machines
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 MXA Kfz
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HDS 5/11 U
- HDS 5/12 C
- HDS 5/13 U
- HDS 5/15 U
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/17 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- Spray head HKF 30/14-E