Power nozzle 0°, 040
High-pressure nozzle with powerful jet for extremely stubborn dirt.
High-pressure nozzle with powerful jet for extremely stubborn dirt.
Specifications
Technical data
|Nozzle size ( )
|40
|Connection thread
|EASY!Lock
|Colour
|silver
Compatible machines
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C