Water filter
Water filter protects pressure washer pumps against dirt particles from dirty water. Filter extends the life of the pressure washer. Suitable for all Kärcher K 2 to K 7 pressure washers.
Features and benefits
Protects the high-pressure pump against dirt particles from contaminated water
- Increases pressure washer life
- Contents always visible.
Easy removal of dirt particles
- Washable
Specifications
Technical data
|Colour
|anthracite
|Weight (kg)
|0,1
|Weight incl. packaging (kg)
|0,1
|Dimensions (L × W × H) (mm)
|117 x 50 x 50
Compatible machines
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Premium
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Home
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Premium
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 Modular UM
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Comfort Premium Home
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
Application areas
- Filtration of dirt from water