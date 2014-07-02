Kit ugelli: bocchetta per fessure, bocchetta per tappezzeria, spazzola aspirante, ID 35

Kit bocchetta composto da bocchetta per fessure, bocchetta per imbottiti e spazzola aspirante. Il kit ugelli è adatto a tutti gli aspirapolvere Kärcher e agli aspiraliquidi e aspiraliquidi con larghezza nominale DN 35.

Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 1
Larghezza nominale standard ( ) ID 35
Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 210 x 120 x 40
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