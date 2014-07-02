Kit ugelli: bocchetta per fessure, bocchetta per tappezzeria, spazzola aspirante, ID 35
Kit bocchetta composto da bocchetta per fessure, bocchetta per imbottiti e spazzola aspirante. Il kit ugelli è adatto a tutti gli aspirapolvere Kärcher e agli aspiraliquidi e aspiraliquidi con larghezza nominale DN 35.
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 35
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|210 x 120 x 40