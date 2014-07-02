Kit ugelli: bocchetta per fessure, bocchetta per tappezzeria, spazzola aspirante, ID 35

Kit bocchetta composto da bocchetta per fessure, bocchetta per imbottiti e spazzola aspirante. Il kit ugelli è adatto a tutti gli aspirapolvere Kärcher e agli aspiraliquidi e aspiraliquidi con larghezza nominale DN 35.