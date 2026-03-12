Accessoireset Houtreiniging

Toebehoren-kit voor reiniging van hout. Met PS 40 Powerscrubber, houtreiniger 3-in-1 en schuimsproeier Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ideaal voor reiniging en verzorging van houten en stenen oppervlakken.

De toebehoren-kit voor houtreiniging is de ideale set voor reiniging en verzorging van houten en stenen oppervlakken. De praktische set bestaat uit een PS 40 Powerscrubber voor krachtige en effectieve reiniging van verschillende oppervlakken, perfect voor trappen en randen, een 1-liter fles houtreiniger 3-in-1 voor in een keer krachtig reinigen, optimaal verzorgen en perfect beschermen, en de schuimsproeier Connect 'n' Clean FJ 10 C inclusief een 1-liter fles steenreiniger voor reiniging en verzorging van stenen oppervlakken. Dankzij het praktische snelwisselsysteem van de schuimsproeier Connect 'n' Clean FJ 10 C kunnen flessen reinigingsmiddel in een handomdraai worden vervangen. De innovatieve schuimsproeier produceert dicht schuim en maakt zo een nog krachtigere reiniging mogelijk. De toebehoren-kit voor houtreiniging is geschikt voor alle Kärcher Consumer hogedrukreinigers van de klassen K2 - K7.

Kenmerken en voordelen
PS 40 Powerscrubber
  • Meer reinigingsresultaat vergeleken met een gewone schuurborstel
Houtreiniger 3-in-1, 1 l
  • Optimale efficiëntie bij reiniging, verzorging en bescherming in een keer.
Schuimsproeier Connect 'n' Clean FJ 10 C
  • Voor sneller en eenvoudiger wisselen van reinigingsmiddel met slechts een klik.
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Antraciet
Gewicht (kg) 3,3
Gewicht inclusief verpakking (kg) 4,3
Afmetingen (L × B × H) (mm) 744 x 303 x 759
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
  • Gebieden rond het huis en de tuin
  • Terrassen