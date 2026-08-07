Detailsproeier
De detailsproeier reinigt details, smalle spleten en hardnekkig vuil. Het is aangepast aan het spuitpistool van de mobiele reiniger en produceert een krachtige dunne straal.
Het detailmondstuk met zijn krachtige dunne straal is vooral geschikt voor het reinigen van details en smalle spleten en voor het verwijderen van wat hardnekkiger vuil. Het vormt een perfecte aanvulling op de platte straalsproeier die bij de reiniger wordt geleverd. Niet geschikt voor het wassen van huisdieren.
Kenmerken en voordelen
Puntstraal
- Dunne straal voor gerichte reiniging.
Krachtig
- Voor wat hardnekkiger vuil, details en smalle spleten.
Aangepast aan pistool
- Sproeimond eenvoudig vervangen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Antraciet
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|29 x 27 x 27