Dubbele spuitlans, 960 mm
960 mm dubbele lans voor variabele drukinstelling op handgreep bij maximaal watervolume. Geschikt voor landbouwtoepassingen (bv. reinigen van stallen).
960 mm dubbele lans voor variabele drukinstelling op handgreep bij maximaal watervolume. Geschikt voor landbouwtoepassingen (bv. reinigen van stallen).
Specificaties
Technische gegevens
|Max. werkdruk (bar)
|310
|Lengte (mm)
|960
|Temperatuur (°C)
|max. 150
|Aansluitdraad
|M22x1.5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,6
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Niet meer leverbare producten
Reserveonderdelen Dubbele spuitlans, 960 mm
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