Dubbele spuitlans, 960 mm

960 mm dubbele lans voor variabele drukinstelling op handgreep bij maximaal watervolume. Geschikt voor landbouwtoepassingen (bv. reinigen van stallen).

960 mm dubbele lans voor variabele drukinstelling op handgreep bij maximaal watervolume. Geschikt voor landbouwtoepassingen (bv. reinigen van stallen).

Specificaties

Technische gegevens

Max. werkdruk (bar) 310
Lengte (mm) 960
Temperatuur (°C) max. 150
Aansluitdraad M22x1.5
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1,6
Reserveonderdelen Dubbele spuitlans, 960 mm 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.