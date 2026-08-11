Fiets accessoire kit
De ideale aanvulling op een Kärcher OC lagedrukreiniger: de Bike accessoiretas bevat praktische accessoires die speciaal zijn ontwikkeld voor het reinigen van fietsen.
Perfect voor het reinigen van fietsen: met de accessoires in de Bike-accessoiretas die zijn geoptimaliseerd voor gebruik met de Kärcher OC 3 en OC 4 mobiele lagedrukreinigers, kunnen fietsen en fietsuitrusting grondig en toch zacht worden gewassen. De Multi Jet combineert vier sproeitypen in één sproeier, die eenvoudig kan worden aangepast door de sproeikop te draaien. De speciaal gevormde borstel met zachte haren verwijdert zelfs hardnekkig vuil van moeilijk bereikbare plekken zonder de lak te krassen. De schuimstraal en het reinigingsmiddel Natural Bike Cleaner met natuurlijke ingrediënten verwijderen effectief typisch fietsvuil en beschermen alle componenten. De absorberende microvezeldoek zorgt voor de uiteindelijke glans. Accessoires kunnen netjes worden opgeborgen in de meegeleverde tas, die is gemaakt van waterafstotende stof en zelfs ruimte biedt voor extra kleine accessoires.
Kenmerken en voordelen
4-in-1 Multi JetCombineert vier sproeitypen (punt, vlak, mist en straal) in één sproeikop, die eenvoudig kan worden aangepast door de sproeikop te draaien.
Foam jet en Natural Bike CleanerNatuurlijk reinigingsmiddel, lost effectief het vuil op dat typisch is voor fietsen en beschermt tegelijkertijd alle fietsonderdelen. Kan worden gebruikt met de foamstraal of spuitfles.
FietsborstelDe speciaal gevormde borstel met zachte haren verwijdert zelfs hardnekkig vuil van moeilijk bereikbare plekken zonder de lak te krassen.
Microvezeldoek
- Zachte en absorberende microvezeldoek om de fiets na het reinigen te polijsten en watervlekken te voorkomen.
Tas voor accessoires
- Gemaakt van machinewasbaar, waterafstotend materiaal - ideaal voor op reis.
- Alle accessoires op één plek opgeborgen en extra ruimte voor extra fietsuitrusting.
- De tas kan samen met de Kärcher OC 4 in de lege watertank worden opgeborgen.
Specificaties
Technische gegevens
|Vezelsamenstelling textiel
|80% polyester, 20% polyamide
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|1,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|220 x 220 x 100
Compatibele apparaten
Actuele producten
Toepassingen
- Fietsen
- Tent/kampeeruitrusting
- Huisdieren/honden
- Laarzen/wandelschoenen
- Sportuitrusting (surfplank, kajak, stand-up paddleboard)
- Kinderwagens/buggy's
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Speelgoed/loopauto's/loopwielen
- Bloembakken