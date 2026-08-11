Perfect voor het reinigen van fietsen: met de accessoires in de Bike-accessoiretas die zijn geoptimaliseerd voor gebruik met de Kärcher OC 3 en OC 4 mobiele lagedrukreinigers, kunnen fietsen en fietsuitrusting grondig en toch zacht worden gewassen. De Multi Jet combineert vier sproeitypen in één sproeier, die eenvoudig kan worden aangepast door de sproeikop te draaien. De speciaal gevormde borstel met zachte haren verwijdert zelfs hardnekkig vuil van moeilijk bereikbare plekken zonder de lak te krassen. De schuimstraal en het reinigingsmiddel Natural Bike Cleaner met natuurlijke ingrediënten verwijderen effectief typisch fietsvuil en beschermen alle componenten. De absorberende microvezeldoek zorgt voor de uiteindelijke glans. Accessoires kunnen netjes worden opgeborgen in de meegeleverde tas, die is gemaakt van waterafstotende stof en zelfs ruimte biedt voor extra kleine accessoires.