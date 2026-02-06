G 120 Q-pistool

Het hogedrukpistool G 120 Q voor alle Kärcher K 3 Power Control- en Full Control apparaten toont de verschillende drukniveaus en de reinigingsmiddelmodus. Met Quick Connect.

Dankzij het regelbare drukniveau en de reinigingsmiddelmodusweergave, die onder alle weersomstandigheden goed afleesbaar is, biedt het Kärcher G 120 Q hogedrukpistool aanzienlijk meer controle tijdens het reinigen. De drukniveaus ZACHT, GEMIDDELD en HARD, evenals de reinigingsmiddelmodus kunnen eenvoudig worden aangepast door de Vario Power-spuitlans te draaien. Het pistool voorzien van de Quick Connect aansluiting is geschikt voor Kärcher Power Control en Full Control hogedrukreinigers van klasse K 3.

Kenmerken en voordelen
Vervangpistool voor Kärcher Power Control en Full Control hogedrukreinigers van klasse K 3
  • Voor het eenvoudig vervangen van het spuitpistool.
Eenvoudig af te lezen handmatige weergave voor drukinstellingen en reinigingsmiddelmodus
  • Voor een eenvoudige keuze van het juiste drukniveau voor het te reinigen object.
Quick Connect aansluiting
  • Snelkoppelingssysteem om pistool en hogedrukslang eenvoudig aan te sluiten.
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Zwart
Gewicht (kg) 0,4
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,6
Afmetingen (L × B × H) (mm) 432 x 42 x 216