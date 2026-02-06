Dankzij het regelbare drukniveau en de reinigingsmiddelmodusweergave, die onder alle weersomstandigheden goed afleesbaar is, biedt het Kärcher G 120 Q hogedrukpistool aanzienlijk meer controle tijdens het reinigen. De drukniveaus ZACHT, GEMIDDELD en HARD, evenals de reinigingsmiddelmodus kunnen eenvoudig worden aangepast door de Vario Power-spuitlans te draaien. Het pistool voorzien van de Quick Connect aansluiting is geschikt voor Kärcher Power Control en Full Control hogedrukreinigers van klasse K 3.