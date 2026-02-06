G 120 Q-pistool
Het hogedrukpistool G 120 Q voor alle Kärcher K 3 Power Control- en Full Control apparaten toont de verschillende drukniveaus en de reinigingsmiddelmodus. Met Quick Connect.
Dankzij het regelbare drukniveau en de reinigingsmiddelmodusweergave, die onder alle weersomstandigheden goed afleesbaar is, biedt het Kärcher G 120 Q hogedrukpistool aanzienlijk meer controle tijdens het reinigen. De drukniveaus ZACHT, GEMIDDELD en HARD, evenals de reinigingsmiddelmodus kunnen eenvoudig worden aangepast door de Vario Power-spuitlans te draaien. Het pistool voorzien van de Quick Connect aansluiting is geschikt voor Kärcher Power Control en Full Control hogedrukreinigers van klasse K 3.
Kenmerken en voordelen
Vervangpistool voor Kärcher Power Control en Full Control hogedrukreinigers van klasse K 3
- Voor het eenvoudig vervangen van het spuitpistool.
Eenvoudig af te lezen handmatige weergave voor drukinstellingen en reinigingsmiddelmodus
- Voor een eenvoudige keuze van het juiste drukniveau voor het te reinigen object.
Quick Connect aansluiting
- Snelkoppelingssysteem om pistool en hogedrukslang eenvoudig aan te sluiten.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|432 x 42 x 216