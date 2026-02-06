Het HEPA-hygiënefilter (EN 1822:1998) filtert betrouwbaar en veilig het fijnste vuil zoals pollen of allergieveroorzakende deeltjes uit de lucht. Het is zo efficiënt dat de uitblaaslucht van de stofzuiger schoner is dan de lucht in de betreffende ruimte. We raden aan om het filter één keer per jaar te vervangen. Het HEPA 12-hygiënefilter is geschikt voor de VC 6 Cordless (Premium) ourFamily- en VC 7 Cordless yourMax-apparaten.