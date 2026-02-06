HEPA filter
Dankzij het HEPA-hygiënefilter (EN 1822:1998) is de afvoerlucht van de stofzuiger schoner dan de omgevingslucht.
Het HEPA-hygiënefilter (EN 1822:1998) filtert betrouwbaar en veilig het fijnste vuil zoals pollen of allergieveroorzakende deeltjes uit de lucht. Het is zo efficiënt dat de uitblaaslucht van de stofzuiger schoner is dan de lucht in de betreffende ruimte. We raden aan om het filter één keer per jaar te vervangen. Het HEPA 12-hygiënefilter is geschikt voor de VC 6 Cordless (Premium) ourFamily- en VC 7 Cordless yourMax-apparaten.
Kenmerken en voordelen
Fijnmazig filter
- Filtert betrouwbaar het fijnste vuil, zoals pollen en andere allergie veroorzakende deeltjes.
Makkelijk te veranderen
- Snel en eenvoudig te verwisselen dankzij magnetische houder.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Wit
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|90 x 50 x 50
Toepassingen
- Opzuigen van droog vuil.