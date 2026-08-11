Huisdier accessoire kit

De ideale aanvulling op Kärcher lagedrukreinigers: de huisdier accessoiretas bevat praktische accessoires die speciaal zijn ontwikkeld voor het voorzichtig reinigen van honden.

Perfect voor het reinigen en verzorgen van honden: de accessoires in de huisdier-accessoiretas zijn geoptimaliseerd voor gebruik met de Kärcher OC 3 en OC 4 mobiele lagedrukreinigers voor de zachte maar effectieve reiniging van viervoeters. De speciaal ontwikkelde huisdierborstel met siliconen massagenoppen haalt zelfs het hardnekkigste vuil uit de vacht. De kegelvormige straalkop reinigt vuile vacht en vieze poten bijzonder zacht en voorzichtig. De zachte microvezeldoek neemt veel water op, voelt prettig aan op de vacht van de hond en laat geen onaangename geuren achter. Accessoires kunnen netjes worden opgeborgen in de meegeleverde tas, die is gemaakt van waterafstotende stof en zelfs ruimte biedt voor extra kleine accessoires.

Kenmerken en voordelen
Huisdier accessoire kit: Wasborstel huisdier
Wasborstel huisdier
De speciaal ontwikkelde huisdierenborstel met siliconen massagenoppen verwijdert zelfs hardnekkig vuil uit de vacht.
Huisdier accessoire kit: Conische straalsproeier
Conische straalsproeier
De kegelvormige straal is bijzonder zacht en daardoor ideaal voor het voorzichtig reinigen van vuile vacht en vieze poten.
Huisdier accessoire kit: Microvezeldoek
Microvezeldoek
De zachte microvezeldoek kan worden gebruikt om honden direct na het reinigen af te drogen. De microvezeldoek absorbeert veel water en voorkomt onaangename geuren.
Tas voor accessoires
  • Gemaakt van machinewasbaar, waterafstotend materiaal - ideaal voor op reis.
  • Alle accessoires op één plek opgeborgen en extra ruimte voor andere essentiële benodigdheden voor het uitlaten van honden.
  • De tas kan samen met de Kärcher OC 4 in de lege watertank worden opgeborgen.
Specificaties

Technische gegevens

Vezelsamenstelling textiel 80% polyester, 20% polyamide
Kleur Zwart
Gewicht (kg) 0,7
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,8
Afmetingen (L × B × H) (mm) 220 x 220 x 100
Toepassingen
  • Huisdieren/honden
  • Fietsen
  • Tent/kampeeruitrusting
  • Laarzen/wandelschoenen
  • Sportuitrusting (surfplank, kajak, stand-up paddleboard)
  • Kinderwagens/buggy's
  • Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
  • Tuin/terras/balkon meubilair
  • Speelgoed/loopauto's/loopwielen
  • Bloembakken