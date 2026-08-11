Huisdier accessoire kit
De ideale aanvulling op Kärcher lagedrukreinigers: de huisdier accessoiretas bevat praktische accessoires die speciaal zijn ontwikkeld voor het voorzichtig reinigen van honden.
Perfect voor het reinigen en verzorgen van honden: de accessoires in de huisdier-accessoiretas zijn geoptimaliseerd voor gebruik met de Kärcher OC 3 en OC 4 mobiele lagedrukreinigers voor de zachte maar effectieve reiniging van viervoeters. De speciaal ontwikkelde huisdierborstel met siliconen massagenoppen haalt zelfs het hardnekkigste vuil uit de vacht. De kegelvormige straalkop reinigt vuile vacht en vieze poten bijzonder zacht en voorzichtig. De zachte microvezeldoek neemt veel water op, voelt prettig aan op de vacht van de hond en laat geen onaangename geuren achter. Accessoires kunnen netjes worden opgeborgen in de meegeleverde tas, die is gemaakt van waterafstotende stof en zelfs ruimte biedt voor extra kleine accessoires.
Kenmerken en voordelen
Wasborstel huisdierDe speciaal ontwikkelde huisdierenborstel met siliconen massagenoppen verwijdert zelfs hardnekkig vuil uit de vacht.
Conische straalsproeierDe kegelvormige straal is bijzonder zacht en daardoor ideaal voor het voorzichtig reinigen van vuile vacht en vieze poten.
MicrovezeldoekDe zachte microvezeldoek kan worden gebruikt om honden direct na het reinigen af te drogen. De microvezeldoek absorbeert veel water en voorkomt onaangename geuren.
Tas voor accessoires
- Gemaakt van machinewasbaar, waterafstotend materiaal - ideaal voor op reis.
- Alle accessoires op één plek opgeborgen en extra ruimte voor andere essentiële benodigdheden voor het uitlaten van honden.
- De tas kan samen met de Kärcher OC 4 in de lege watertank worden opgeborgen.
Specificaties
Technische gegevens
|Vezelsamenstelling textiel
|80% polyester, 20% polyamide
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|220 x 220 x 100
Compatibele apparaten
Actuele producten
Toepassingen
- Huisdieren/honden
- Fietsen
- Tent/kampeeruitrusting
- Laarzen/wandelschoenen
- Sportuitrusting (surfplank, kajak, stand-up paddleboard)
- Kinderwagens/buggy's
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Speelgoed/loopauto's/loopwielen
- Bloembakken