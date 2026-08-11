Perfect voor het reinigen en verzorgen van honden: de accessoires in de huisdier-accessoiretas zijn geoptimaliseerd voor gebruik met de Kärcher OC 3 en OC 4 mobiele lagedrukreinigers voor de zachte maar effectieve reiniging van viervoeters. De speciaal ontwikkelde huisdierborstel met siliconen massagenoppen haalt zelfs het hardnekkigste vuil uit de vacht. De kegelvormige straalkop reinigt vuile vacht en vieze poten bijzonder zacht en voorzichtig. De zachte microvezeldoek neemt veel water op, voelt prettig aan op de vacht van de hond en laat geen onaangename geuren achter. Accessoires kunnen netjes worden opgeborgen in de meegeleverde tas, die is gemaakt van waterafstotende stof en zelfs ruimte biedt voor extra kleine accessoires.