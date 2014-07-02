Lans voor chassisreiniging

Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedruksproeier.

Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedruksproeier.

Specificaties

Technische gegevens

Lengte (mm) 700
Aansluitdraad M22x1.5
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1,7
Reserveonderdelen Lans voor chassisreiniging 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.