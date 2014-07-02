Lans voor chassisreiniging
Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedruksproeier.
Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedruksproeier.
Specificaties
Technische gegevens
|Lengte (mm)
|700
|Aansluitdraad
|M22x1.5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,7
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Reserveonderdelen Lans voor chassisreiniging
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.