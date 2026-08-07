Platte slang 10 m EXTRA STRONG (1 1/4") voor dompelpompen
Ruimtebesparende slangenset met flexibele stoffen slang inclusief RVS slangklem voor aansluiting op dompelpompen. Ideaal als afvoerslang voor afwatering bij wateroverlast.
De set bestaat uit een flexibele 1 1/4 "platte slang en een roestvrijstalen slangklem (30-40 mm) met vleugelschroef voor een gereedschapsloze aansluiting. De stoffen slangenset van Kärcher wordt vooral aanbevolen voor gebruik met schoon- en vuilwater dompelpompen. Het is de ideale oplossing voor het afvoeren van grote hoeveelheden water zoals wateroverlast. De 10 meter lange slang is plat oprolbaar en daardoor bijzonder ruimtebesparend op te bergen. De maximale werkdruk is 5 bar.
Kenmerken en voordelen
Flexibele platte slangCompacte, plaatsbesparende opberging.
1 1/4" afwateringsslangGrotere diameter voor betere doorstroming.
Inclusief roestvrijstalen slangklem met vleugelmoerAansluiting zonder gereedschap.
Specificaties
Technische gegevens
|Diameter
|1 1/4″
|Slanglengte (m)
|10
|Barstdruk (bar)
|max. 5
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (kg)
|1,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|260 x 260 x 55
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Voor het wegpompen van water uit vijvers.
- Voor gebruik bij overstromingen
- Voor waterafvoer bij opgravingen tot max. 100 m³
- Voor waterschade in woning en kelder (lek in wasmachine, opkomend grondwater)
- Voor het wegpompen van water uit zwembaden
- Voor installatie in afwateringsschachten.