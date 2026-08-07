De set bestaat uit een flexibele 1 1/4 "platte slang en een roestvrijstalen slangklem (30-40 mm) met vleugelschroef voor een gereedschapsloze aansluiting. De stoffen slangenset van Kärcher wordt vooral aanbevolen voor gebruik met schoon- en vuilwater dompelpompen. Het is de ideale oplossing voor het afvoeren van grote hoeveelheden water zoals wateroverlast. De 10 meter lange slang is plat oprolbaar en daardoor bijzonder ruimtebesparend op te bergen. De maximale werkdruk is 5 bar.