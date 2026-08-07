Platte slang 10 m EXTRA STRONG (1 1/4") voor dompelpompen

Ruimtebesparende slangenset met flexibele stoffen slang inclusief RVS slangklem voor aansluiting op dompelpompen. Ideaal als afvoerslang voor afwatering bij wateroverlast.

De set bestaat uit een flexibele 1 1/4 "platte slang en een roestvrijstalen slangklem (30-40 mm) met vleugelschroef voor een gereedschapsloze aansluiting. De stoffen slangenset van Kärcher wordt vooral aanbevolen voor gebruik met schoon- en vuilwater dompelpompen. Het is de ideale oplossing voor het afvoeren van grote hoeveelheden water zoals wateroverlast. De 10 meter lange slang is plat oprolbaar en daardoor bijzonder ruimtebesparend op te bergen. De maximale werkdruk is 5 bar.

Kenmerken en voordelen
Platte slang 10 m EXTRA STRONG (1 1/4") voor dompelpompen: Flexibele platte slang
Flexibele platte slang
Compacte, plaatsbesparende opberging.
Platte slang 10 m EXTRA STRONG (1 1/4") voor dompelpompen: 1 1/4" afwateringsslang
1 1/4" afwateringsslang
Grotere diameter voor betere doorstroming.
Platte slang 10 m EXTRA STRONG (1 1/4") voor dompelpompen: Inclusief roestvrijstalen slangklem met vleugelmoer
Inclusief roestvrijstalen slangklem met vleugelmoer
Aansluiting zonder gereedschap.
Specificaties

Technische gegevens

Diameter 1 1/4″
Slanglengte (m) 10
Barstdruk (bar) max. 5
Kleur Antraciet
Gewicht (kg) 1,2
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1,3
Afmetingen (L × B × H) (mm) 260 x 260 x 55
Toepassingen
  • Voor het wegpompen van water uit vijvers.
  • Voor gebruik bij overstromingen
  • Voor waterafvoer bij opgravingen tot max. 100 m³
  • Voor waterschade in woning en kelder (lek in wasmachine, opkomend grondwater)
  • Voor het wegpompen van water uit zwembaden
  • Voor installatie in afwateringsschachten.