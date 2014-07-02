Plisséfilter Droog, groen label, geschikt voor eenmotorige NT-Tact/NT-Ap varianten van Kärcher

Papier, getest stofklasse M

Papieren vlakfilter (stofklasse M) geschikt voor de toestellen NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M en NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.

Kenmerken en voordelen
Gemaakt van cellulosevezelmateriaal
  • Zeer zuinig in onderhoud.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal (Stuk(s)) 1
Stofklasse L / M
Kleur Wit
Gewicht (kg) 0,2
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,2
Afmetingen (L × B × H) (mm) 140 x 57 x 240
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Toepassingen
  • Voor het zuigen van droog stof en grof vuil (groene kleurcodering)
  • Gecertificeerd voor stofklasse M en L