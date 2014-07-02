Plisséfilter Droog, groen label, geschikt voor eenmotorige NT-Tact/NT-Ap varianten van Kärcher
Papier, getest stofklasse M
Papieren vlakfilter (stofklasse M) geschikt voor de toestellen NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M en NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.
Kenmerken en voordelen
Gemaakt van cellulosevezelmateriaal
- Zeer zuinig in onderhoud.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal (Stuk(s))
|1
|Stofklasse
|L / M
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|140 x 57 x 240
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Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Voor het zuigen van droog stof en grof vuil (groene kleurcodering)
- Gecertificeerd voor stofklasse M en L