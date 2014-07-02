Rioolreinigingsslang, DN 6, 20 m, max. 250 bar
20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).
20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).
Kenmerken en voordelen
Bijzonder flexibele hogedrukslang met rubberen buitenbekleding en metaalomvlechting
- Ideaal voor rioolreiniging, ook nauwe plekken zijn geen probleem.
- Hoge slijtvastheid en lange levensduur.
- Drukbestendig tot 250 bar.
Aansluiting: 1/8"
- Compatibel met rioolreinigingssproeiers.
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|250
|Aansluitdraad
|M22x1.5
|Lengte (m)
|20
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|3
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Reserveonderdelen Rioolreinigingsslang, DN 6, 20 m, max. 250 bar
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