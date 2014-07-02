Rioolreinigingsslang, DN 6, 20 m, max. 250 bar

20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).

20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).

Kenmerken en voordelen
Bijzonder flexibele hogedrukslang met rubberen buitenbekleding en metaalomvlechting
  • Ideaal voor rioolreiniging, ook nauwe plekken zijn geen probleem.
  • Hoge slijtvastheid en lange levensduur.
  • Drukbestendig tot 250 bar.
Aansluiting: 1/8"
  • Compatibel met rioolreinigingssproeiers.
Specificaties

Technische gegevens

Max. druk (bar) 250
Aansluitdraad M22x1.5
Lengte (m) 20
Gewicht inclusief verpakking (kg) 3
Reserveonderdelen Rioolreinigingsslang, DN 6, 20 m, max. 250 bar 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.