schrobborstel
De veelzijdige schrobborstel voor mobiel reinigen verwijdert hardnekkig vuil snel en grondig. Kan direct op het pistool worden gemonteerd.
De schrobborstel is ideaal voor het snel en grondig losmaken en wegspoelen van hardnekkig vuil, zoals een plakkerig laagje stuifmeel op tuinmeubelen of aangekoekt vuil. De combinatie van drukstraal en borstelharen zorgt voor een bijzonder krachtige reinigingswerking, ook bij een snelle reiniging tussendoor. Toepassingsgebieden zijn onder meer tuinmeubelen, fietsen en andere buitenuitrusting. De borstel wordt rechtstreeks op het pistool gemonteerd. Dankzij het antislipprofiel en de ergonomische vorm ligt de borstel comfortabel en ligt hij gemakkelijk in de hand, zodat u veilig en moeiteloos kunt werken. Omdat water alleen wordt gebruikt als de trekker op het apparaat wordt overgehaald, kan het waterverbruik zeer efficiënt en individueel worden geregeld. Op deze manier wordt ook de accu gespaard. De schrobborstel is te gebruiken met alle Mobiele Buitenreinigers OC 3.
Kenmerken en voordelen
Stabiele borstelharen en effectieve drukstraalKrachtige en grondige verwijdering van zelfs hardnekkig vuil. Vuil wordt losgemaakt en direct weggespoeld.
Ergonomische vorm met antislipprofielLigt comfortabel en gemakkelijk in de hand voor veilig en moeiteloos werken. Het lage gewicht maakt het werken comfortabel.
Kan op het pistool worden gemonteerdBediening met één hand voor meer flexibiliteit.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|169 x 53 x 21
Compatibele apparaten
Actuele producten
Toepassingen
- Fietsen
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Laarzen/wandelschoenen
- Kinderwagens/buggy's
- Speelgoed/loopauto's/loopwielen
- Tent/kampeeruitrusting
- Bloembakken