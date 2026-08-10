De schrobborstel is ideaal voor het snel en grondig losmaken en wegspoelen van hardnekkig vuil, zoals een plakkerig laagje stuifmeel op tuinmeubelen of aangekoekt vuil. De combinatie van drukstraal en borstelharen zorgt voor een bijzonder krachtige reinigingswerking, ook bij een snelle reiniging tussendoor. Toepassingsgebieden zijn onder meer tuinmeubelen, fietsen en andere buitenuitrusting. De borstel wordt rechtstreeks op het pistool gemonteerd. Dankzij het antislipprofiel en de ergonomische vorm ligt de borstel comfortabel en ligt hij gemakkelijk in de hand, zodat u veilig en moeiteloos kunt werken. Omdat water alleen wordt gebruikt als de trekker op het apparaat wordt overgehaald, kan het waterverbruik zeer efficiënt en individueel worden geregeld. Op deze manier wordt ook de accu gespaard. De schrobborstel is te gebruiken met alle Mobiele Buitenreinigers OC 3.