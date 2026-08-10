Voor echt schone resultaten: het schuimmondstuk maakt het toevoegen van reinigingsmiddelen bij gebruik van de Mobile Outdoor Cleaner OC 3 mogelijk en zorgt voor een grondigere, efficiëntere en zachtere reiniging met een betere verdeling van het reinigingsmiddel. Het produceert een krachtig schuim dat goed hecht aan oppervlakken en ook moeilijk bereikbare plaatsen bereikt - ideaal voor het grondig reinigen van fietsen, tuinmeubelen enz. Het schuimmondstuk wordt direct op het pistool gemonteerd. Het reinigingsmiddel kan eenvoudig in het schuimmondstuk worden gegoten. Het mondstuk is compatibel met alle Mobiele Buitenreinigers OC 3 & OC 4.