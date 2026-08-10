schuim mondstuk

Handig schuimmondstuk voor het doseren van Home & Garden reinigingsmiddelen voor een bijzonder grondige reiniging. Wordt rechtstreeks op het drukpistool gemonteerd.

Voor echt schone resultaten: het schuimmondstuk maakt het toevoegen van reinigingsmiddelen bij gebruik van de Mobile Outdoor Cleaner OC 3 mogelijk en zorgt voor een grondigere, efficiëntere en zachtere reiniging met een betere verdeling van het reinigingsmiddel. Het produceert een krachtig schuim dat goed hecht aan oppervlakken en ook moeilijk bereikbare plaatsen bereikt - ideaal voor het grondig reinigen van fietsen, tuinmeubelen enz. Het schuimmondstuk wordt direct op het pistool gemonteerd. Het reinigingsmiddel kan eenvoudig in het schuimmondstuk worden gegoten. Het mondstuk is compatibel met alle Mobiele Buitenreinigers OC 3 & OC 4.

Kenmerken en voordelen
schuim mondstuk: Krachtig schuim
Krachtig schuim
Moeiteloos en grondig reinigen van diverse oppervlakken (bijvoorbeeld fietsen, tuinmeubelen).
schuim mondstuk: Instelbare sproeihoek
Instelbare sproeihoek
Maakt comfortabel verticaal en horizontaal werken mogelijk.
schuim mondstuk: Eenvoudig wisselen van verschillende reinigingsmiddelen
Eenvoudig wisselen van verschillende reinigingsmiddelen
Moeiteloos schoonmaken met het bijpassende Kärcher reinigingsmiddel. Gebruiksvriendelijk
Transparante reinigingsmiddelentank
  • Het vulniveau is altijd zichtbaar.
Container met een inhoud van 0,35 liter
  • Voor langere reinigingsfasen zonder bijvullen.
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Wit
Gewicht (kg) 0,2
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,2
Afmetingen (L × B × H) (mm) 165 x 61 x 105
Toepassingen
  • Fietsen
  • Voor de reiniging van motoren en scooters.
  • Tuin/terras/balkon meubilair