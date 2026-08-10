schuim mondstuk
Handig schuimmondstuk voor het doseren van Home & Garden reinigingsmiddelen voor een bijzonder grondige reiniging. Wordt rechtstreeks op het drukpistool gemonteerd.
Voor echt schone resultaten: het schuimmondstuk maakt het toevoegen van reinigingsmiddelen bij gebruik van de Mobile Outdoor Cleaner OC 3 mogelijk en zorgt voor een grondigere, efficiëntere en zachtere reiniging met een betere verdeling van het reinigingsmiddel. Het produceert een krachtig schuim dat goed hecht aan oppervlakken en ook moeilijk bereikbare plaatsen bereikt - ideaal voor het grondig reinigen van fietsen, tuinmeubelen enz. Het schuimmondstuk wordt direct op het pistool gemonteerd. Het reinigingsmiddel kan eenvoudig in het schuimmondstuk worden gegoten. Het mondstuk is compatibel met alle Mobiele Buitenreinigers OC 3 & OC 4.
Kenmerken en voordelen
Krachtig schuimMoeiteloos en grondig reinigen van diverse oppervlakken (bijvoorbeeld fietsen, tuinmeubelen).
Instelbare sproeihoekMaakt comfortabel verticaal en horizontaal werken mogelijk.
Eenvoudig wisselen van verschillende reinigingsmiddelenMoeiteloos schoonmaken met het bijpassende Kärcher reinigingsmiddel. Gebruiksvriendelijk
Transparante reinigingsmiddelentank
- Het vulniveau is altijd zichtbaar.
Container met een inhoud van 0,35 liter
- Voor langere reinigingsfasen zonder bijvullen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|165 x 61 x 105
Compatibele apparaten
Actuele producten
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Tuin/terras/balkon meubilair