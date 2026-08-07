Spuitpistool Classic TR 600mm, 600 mm

Hogedrukstraalpijp met EASY!Lock-schroefaansluiting uit de Classic-serie van Kärcher. Ook geschikt voor Kärcher warmwaterhogedrukreinigers.

Specificaties

Technische gegevens

Lengte (mm) 600
Temperatuur (°C) max. 155
Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,8
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten