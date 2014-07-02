Verlengslang 5 m
5 m verlengslang voor FRV 30.Aansluitmof meegeleverd.
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,3
Compatibele apparaten
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