Oppervlaktereiniger FRV 30

Met de geïntegreerde, automatische afzuiging van het vuile water maakt de FRV 30 de oppervlaktereiniging nog efficiënter en kan zowel binnen als buiten worden gebruikt. Het vervelende afspoelen van het oppervlak na het reinigen is niet meer nodig, het vuile water kan worden afgevoerd met de meegeleverde 5 m zuigslang. Andere kwaliteitskenmerken zijn de niet-strepende zwenkwielen en de dubbele keramische lagers. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 250 bar / 1000 l / u / 60 ° C.