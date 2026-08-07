Oppervlaktereiniger FRV 30
Met de geïntegreerde, automatische afzuiging van het vuile water maakt de FRV 30 de oppervlaktereiniging nog efficiënter en kan zowel binnen als buiten worden gebruikt. Het vervelende afspoelen van het oppervlak na het reinigen is niet meer nodig, het vuile water kan worden afgevoerd met de meegeleverde 5 m zuigslang. Andere kwaliteitskenmerken zijn de niet-strepende zwenkwielen en de dubbele keramische lagers. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 250 bar / 1000 l / u / 60 ° C.
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,6
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Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.