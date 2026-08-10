Geen modderige poten meer – de huisdierwasborstel als aanvulling op alle OC 3-apparaten reinigt snel, grondig en voorzichtig. Ideaal na het uitlaten van de hond bij slecht weer – voordat je in de auto stapt of als je thuiskomt. Of je nu alleen de modderige pootjes van jouw huisdier wast of de hele vacht schoonmaakt, de flexibele siliconen noppen maken de borstel niet alleen comfortabel voor je huisdier, maar verwijderen ook bijzonder effectief onzuiverheden. Om de borstel te gebruiken sluit je deze rechtstreeks aan op het pistool van de OC 3. Wanneer je de trekker indrukt, stroomt er water door de borstel. De combinatie van de zachte lagedruk douchestraal (vergelijkbaar met de straal uit een kraan) en de mechanische werking van de noppen zorgt voor een uitstekende reinigingskracht en een massage-effect waar veel huisdieren van zullen genieten. Het vuil wordt losgemaakt en vervolgens direct weggespoeld. Er wordt zeer spaarzaam met water omgegaan, wat de accu beschermt en ervoor zorgt dat deze voldoende lang kan worden gebruikt.