De universeel inzetbare, hooggeconcentreerde, alkalische actieve reiniger RM 81 eco!efficiency is een bijzonderheid onder de reinigers uit ons assortiment, omdat deze speciaal is ontwikkeld voor gebruik met hogedrukreinigers met eco!efficiency-modus van Kärcher (maar ook met alle andere hogedrukreinigers bruikbaar). Dit krachtige hogedrukreinigingsconcentraat ontwikkelt zijn volledige reinigingskracht al bij een watertemperatuur van 60 °C, is bovendien zeer spaarzaam te doseren (vanaf 0,2%), is bijzonder milieuvriendelijk en materiaalvriendelijk - ook op geverfde oppervlakken. De hooggeconcentreerde, olieafscheidervriendelijke en siliconenvrije formulering verwijdert moeiteloos zware olie-, vet-, eiwit-, suiker- en minerale verontreinigingen en is geschikt voor talloze toepassingen van de voedingsindustrie tot landbouw en transport. Het reinigt oppervlakken, transportbanden, kratten, tanks, vaten, koelcellen in grootkeukens, slagerijen en slachthuizen net zo krachtig als landbouwmachines en andere voertuigen, motoren, onderdelen of dekzeilen. Het kan ook worden gebruikt in de stoomfase tot 150 °C.