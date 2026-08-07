PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31 eco!efficiency, 200l
Hooggeconcentreerde basische hogedrukreiniger met speciale eco!efficiency formulering. Verwijdert uiterst effectief de meest hardnekkige vervuilingen zoals olie, vet, teer, roet en rookhars.
De PressurePro Olie- en Vetverwijderaar Extra RM 31 eco!efficiency is met zijn speciale formulering ontwikkeld voor gebruik in hogedrukreinigers met het eco!efficiency-niveau en dicht het hiaat in reinigingsprestaties dat kan ontstaan door de lagere watertemperatuur van 60°C. Tegelijkertijd is het reinigingsactief in alle temperatuurbereiken en kan het ook in de stoomfase tot 150 °C worden gebruikt. De hooggeconcentreerde, siliconenvrije en gemakkelijk te scheiden formulering verwijdert moeiteloos de meest hardnekkige olie-, vet- en minerale verontreinigingen en is uiterst zuinig, zuinig en milieuvriendelijk. Als krachtige basisreiniger die geschikt is voor het wassen van motoren en onderdelen in werkplaatsen of op boerderijen, overtuigt hij ook op andere gebieden, zoals het reinigen van gevels om emissies, vogelpoep of insectenresten te verwijderen, en kan ook worden gebruikt om de binnenkant van tanks in de voedingsmiddelenindustrie.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|200
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|1
|pH
|14
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|214,2
Eigenschappen
- Effectieve ecologische hogedrukreiniger
- Lost zelfs de meest hardnekkige olie-, vet-, teer-, roet- en rookharsverontreinigingen op
- Actieve reiniging in alle temperatuurbereiken
- Aangename, frisse geur
- fosfaatvrij
- Siliconen vrij
- Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
- Snelle olie/waterscheiding in de olieafscheider (scheidingsvriendelijk = asf)
- NTA-vrij
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Transport en transportuitrusting
- Reiniging van stallen
- Vatenreiniging
- Reiniging van wagens/motoren
- Onderdelenreiniging
- Ontvetting van oppervlakken
- Voedseltanks
- Gevelreiniging