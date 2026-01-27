Onze PressurePro Olie- en Vetverwijderaar Extra RM 31 doet zijn naam eer aan en verwijdert schijnbaar moeiteloos zelfs de meest hardnekkige olie-, vet-, teer-, roet- en rookharsvlekken. Het hooggeconcentreerde, kostenbesparende hogedrukreinigingsmiddel kan in alle temperatuurbereiken - tot aan de stoomtrap bij 150 °C - worden gebruikt en is uiterst reinigend. Als ideale basisreiniger, die geschikt is voor het reinigen van motoren en onderdelen in werkplaatsen of op boerderijen, overtuigt hij ook op andere gebieden, zoals gevelreiniging bij het verwijderen van emissies, vogelpoep of insectenresten, en kan ook worden gebruikt voor het reinigen van de binnenkant van tanks in de voedingsmiddelenindustrie. De PressurePro Olie- en Vetverwijderaar Extra RM 31 is siliconenvrij, scheidt snel olie en water in de olieafscheider en laat een aangename, frisse geur achter.