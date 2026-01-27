Uitermate geschikt bij gebruik van middelhard en hard water: het PressurePro systeemonderhoud Advance 1 RM 110 voor warmwater hogedrukreinigers met systeemonderhoudsaanpassing biedt uitgebreide bescherming voor het verwarmingsspiraalsysteem tot een watertemperatuur van 150 °C. Op deze manier zorgt de RM 110 voor een constante waterstroom, waardoor prestatieverlies wordt voorkomen, energie wordt bespaard en de levensduur aanzienlijk wordt verlengd. Complexe ontkalkingsmaatregelen voor de verwarmingsspiraal kunnen zo worden vermeden en algemene onderhoudskosten worden verlaagd. Bovendien is het verzorgingsproduct HACCP-conform, dus geschikt voor gebruik in voedselverwerkende bedrijven en bovendien zeer eenvoudig in gebruik, omdat de praktische Advance-fles direct op het apparaat kan worden gebruikt.