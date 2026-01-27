PressurePro Systeemonderhoud RM 110, 10l, 10l
Ter bescherming tegen kalkaanslag in het verwarmingssysteem (tot 150 °C) van warmwaterhogedrukreinigers. Ideaal voor gebruik met middelhard tot hard water.
Met de speciale RM 110 PressurePro systeemverzorging voor gebruik met middelhard tot hard water worden warmwaterhogedrukreinigers en hun belangrijkste onderdelen en watervoerende onderdelen betrouwbaar beschermd tegen kalkaanslag. Dit zorgt ervoor dat de waterstroom door de verwarmingsspiraal gegarandeerd is en de prestaties van het apparaat constant blijven, terwijl tegelijkertijd energie wordt bespaard en de onderhoudskosten voor dure ontkalkingsmaatregelen aanzienlijk worden verlaagd. De PressurePro RM 110 systeemverzorging is HACCP-conform en daarom geschikt voor gebruik in voedselverwerkende bedrijven.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|10
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|1
|pH
|9
|Gewicht (kg)
|10,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|11
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|230 x 188 x 307
Toepassingen
- Transport en transportuitrusting
- Reiniging van wagens/motoren
- Ontvetting en fosfatering
- Ontvetting van oppervlakken
- Machine-onderhoud, bescherming tegen kalk