PressurePro wasverwijderaar RM 36, 20l
Deconserveringsmiddel, lost voorzichtig beschermende wasfilms en vetresten van lakoppervlakken op. Zeer goed te gebruiken met hogedrukreinigers en vrij van gehalogeneerde koolwaterstoffen.
Voor een optimale voorbereiding van schilder-, grond- en coatingwerkzaamheden, geschikte PressurePro ontwaxer RM 36 van Kärcher. De reiniger op basis van oplosmiddelen verwijdert op betrouwbare wijze wasconserveringsmiddelen, beschermende wasfilms, evenals vetten, oliën, smeermiddelen, hars, minerale verontreinigingen en kleefstoffen in kleine hoeveelheden. Vrij van gehalogeneerde koolwaterstoffen, gemakkelijk af te spoelen en perfect voor gebruik met hogedrukreinigers, is de PressurePro RM 36 wasverwijderaar ideaal voor gebruik in industrie, ambacht en ambacht.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|20
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|1
|Gewicht (kg)
|16
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|18,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|255 x 230 x 400
Eigenschappen
- Effectief deconserveermiddel
- Lost beschermende wasfilms op van oppervlakken
- Lost zware olie, vet en minerale vervuiling op
- Materiaalvriendelijk
- Halokoolstofvrij
- NTA-vrij
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- P273 Voorkom lozing in het milieu.
- P301 NA INSLIKKEN:
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P331 GEEN braken opwekken.
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
- EUH 066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Waverwijdering bij wagens
- Onderdelenreiniging
- Ontvetting van oppervlakken
- Reiniging van wagens/motoren