Voor een optimale voorbereiding van schilder-, grond- en coatingwerkzaamheden, geschikte PressurePro ontwaxer RM 36 van Kärcher. De reiniger op basis van oplosmiddelen verwijdert op betrouwbare wijze wasconserveringsmiddelen, beschermende wasfilms, evenals vetten, oliën, smeermiddelen, hars, minerale verontreinigingen en kleefstoffen in kleine hoeveelheden. Vrij van gehalogeneerde koolwaterstoffen, gemakkelijk af te spoelen en perfect voor gebruik met hogedrukreinigers, is de PressurePro RM 36 wasverwijderaar ideaal voor gebruik in industrie, ambacht en ambacht.