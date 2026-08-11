PressurePro Phosphatiemiddel RM 48, 20l
Ontvetten en fosfateren in één doorgang. Zorgt voor een tijdelijke corrosiebescherming en biedt een goede ondergrond voor aan te brengen lakken. Na verwerking veroorzaakt het middel grijze tot blauwe ijzerfosfaatlagen.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|20
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|1
|pH
|2
|Gewicht (kg)
|23,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|24,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|260 x 237 x 430
Eigenschappen
- Effectief ontvettings- en fosfateringsmiddel
- Produceert blauwgele ijzerfosfaatlagen
- Beschermt betrouwbaar tegen corrosie gedurende meerdere dagen
- Zorgt voor een goede verfhechtingsbasis
- Eenvoudig opbergen en hanteren
- pH-waarde in concentraat circa 2
- Heldere, kleurloze vloeistof
- Bio-afbreekbare tensides, in overeenstemming met OECD
- Snelle olie/waterscheiding in de olieafscheider (scheidingsvriendelijk = asf)
- NTA-vrij
- Vrij van vluchtige organische stoffen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
- P406 In corrosiebestendige houder / houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren.
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Ontvetting en fosfatering
- Ontvetting van oppervlakken