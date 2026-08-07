VehiclePro hogedrukreiniger RM 806, universeel inzetbaar voor het wassen van auto's, bedrijfswagens, tweewielers en motoren, met zeer hoge reinigingskracht voor gebruik in zelfbedieningsautowasstraten. Het NTA-vrije, zeer effectieve hogedrukreinigingsmiddel verwijdert zelfs het meest hardnekkige vuil van olie, vet, klei, insecten en zelfs boomsap. Het scheidt snel olie en water in de olieafscheider, terwijl de aanwezige oppervlakteactieve stoffen, die biologisch afbreekbaar zijn volgens EEG 648/2004, bijdragen aan een milieuvriendelijke wasstraat. Bovendien overtuigt het concentraat uit de VehiclePro-serie van Kärcher met een hoge opbrengst van maximaal 60 wasbeurten per liter.