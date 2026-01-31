Furtun prelungitor de 3,5 m, pentru aspiratoare WD
Furtunul prelungitor cu lungimea de 3,5 m este potrivit pentru toate aspiratoarele multifuncționale Kärcher din gama Home & Garden și asigură o rază de miscare mai mare.
Cu lungime de 3,5 m, furtunul de aspirare crește raza de mișcare, ușurând astfel munca, în special în cazul curățării scărilor sau a interiorului automobilului. Este potrivit pentru toate aspiratoarele multifuncționale din gama Home & Garden.
Caracteristici si beneficii
Extinderea razei de lucru
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Diametru nominal standard (mm)
|35
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,9
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|3600 x 55 x 64
Produse compatibile
- WD 3 S V-17/4/20 + 4 Saci filtranti
- WD 3 S V-17/6/20 Car
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/4/35 + Duza auto si duza pentru spatii inguste
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 Control P 25/5/22
- WD 5 Control P S 25/5/22
Domenii de intrebuintare
- Interiorul vechicolului
- Renovare
- Atelier
- Cameră pentru hobby
- Pivniță
- Garaj
- Zone din jurul casei și grădinii
- Loc de intrare
- Scări