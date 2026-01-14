Ống dây Performance Plus 1/2" -20m
Linh hoạt và có khả năng chống gấp khúc cực kỳ hiệu quả nhờ chất liệu dệt nhiều lớp chất lượng cao: ống dây Performance Plus 1/2" -20m đảm bảo dòng nước liên tục.
Ống dây Performance Plus có đường kính 1/2 "và chiều dài 20 m, là sản phẩm hoàn hảo để tưới các khu vườn vừa và nhỏ và các không gian khác. Chất liệu dệt nhiều lớp chất lượng cao, linh hoạt và có khả năng chống gấp khúc - những phẩm chất lý tưởng cho hệ thống tưới nước hiệu suất cao cung cấp dòng nước liên tục. Hơn nữa, ống dây không chứa phthalate (<0,1%) , cadmium, bari và chì - nghĩa là hoàn toàn không chứa các chất gây hại cho sức khỏe con người mà vẫn bền. Lớp ngoài chống tia cực tím và lớp ở giữa ngăn rong rêu tích tụ bên trong ống. Áp suất chịu được tối đa là 45 bar. Ống dây có khả năng chịu nhiệt độ ấn tượng từ -20 đến +60 ° C.
Tính năng và ưu điểm
Vật liệu dệt nhiều lớp chất lượng cao
- Tính linh hoạt và khả năng chống gấp khúc để đảm bảo dòng nước tối ưu.
20 mét
- Dùng để tưới các khu vườn có diện tích vừa và nhỏ và các không gian khác.
Vật liệu dệt chất lượng mang đến cho ống mềm thành siêu bền, có khả năng chịu áp lực lên đến 45 bar
- Bền.
Dễ sử dụng
- Dễ sử dụng
Chịu nhiệt độ cao từ -20 đến +60 ° C
- Ống chất lượng.
Lớp giữa không thấm nước giúp ngăn chặn rêu mốc
- Để có tuổi thọ dài hơn.
Vòi vườn chất lượng không chứa phthalate (<0,1%), cadmium, bari và chì
- Không gây rủi ro cho sức khoẻ hoặc môi trường.
Lớp ngoài chống tia UV
- Chịu được thời tiết khắc nghiệt.
Thiết kế bền bỉ
- Được xây dựng để tồn tại lâu dài và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao.
Thông số kỹ thuật
|Đường kính
|1/2″
|Chiều dài ống nước (m)
|20
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|2,65
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|2,676
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|280 x 280 x 130
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có
Khu vực ứng dụng
- Tưới vườn
- Để tưới cây trong chậu
- Phù hợp để tưới các loại cây cảnh
- Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác