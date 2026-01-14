Ống dây Performance Plus có đường kính 1/2 "và chiều dài 20 m, là sản phẩm hoàn hảo để tưới các khu vườn vừa và nhỏ và các không gian khác. Chất liệu dệt nhiều lớp chất lượng cao, linh hoạt và có khả năng chống gấp khúc - những phẩm chất lý tưởng cho hệ thống tưới nước hiệu suất cao cung cấp dòng nước liên tục. Hơn nữa, ống dây không chứa phthalate (<0,1%) , cadmium, bari và chì - nghĩa là hoàn toàn không chứa các chất gây hại cho sức khỏe con người mà vẫn bền. Lớp ngoài chống tia cực tím và lớp ở giữa ngăn rong rêu tích tụ bên trong ống. Áp suất chịu được tối đa là 45 bar. Ống dây có khả năng chịu nhiệt độ ấn tượng từ -20 đến +60 ° C.