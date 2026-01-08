PressurePro Schaumreiniger, alkalisch RM 58, 20l

Entfernt die hartnäckigsten Öl-, Fett- und eiweißhaltigen Verschmutzungen sowie Lebensmittelrückstände von Fliesen, Kacheln und aus Containern. Lange Kontaktzeiten durch Schaumteppich.

Der zur Entfernung von fett- und eiweißhaltigen Produktionsrückständen konzipierte, extra alkalische PressurePro Schaumreiniger RM 58 von Kärcher ist ideal für Reinigungseinsätze in der Fleisch-, Fisch- und Feinkostindustrie geeignet. Das hochaktive, schäumende und hygienische Reinigungskonzentrat zur Verwendung mit Hochdruckreinigern bildet einen stabilen Schaumteppich, der auch sehr gut an vertikalen Flächen haftet, eine intensive Reinigungswirkung entfaltet und gleichzeitig gut abzuspülen ist. Es entfernt außerdem mühelos typische Verschmutzungen der Lebensmittelindustrie wie von Mehl, Gluten, Grieß, Wein, Saft oder Bier. Kärcher bietet mit den PressurePro RM 57, RM 58 und RM 59 eine Reihe an Schaumreinigern für Hochdruckanwendungen in der lebensmittelverarbeitenden Industrie, Küchen in Gastronomie, Catering, Kantinen, Großküchen, Metzgereien, Schlachtereien und Bäckereien, die über eine HACCP-Konformitäts-Bestätigung des Instituts Fresenius verfügen. Je nach Bedarf und Einsatzzweck sind sie zur Reinigung von Oberflächen, Wänden, Böden, Transportbändern, Maschinen, Geräten, Kisten, Lebensmitteltanks und Fässern sowie Kühlräumen geeignet.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (l) 20
Verpackungseinheit (Stück) 1
pH-Wert 13,1
Gewicht (kg) 21,3
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 22,2
Abmessungen (L × B × H) (mm) 260 x 237 x 430
Anwendungsgebiete
  • Milchküche
  • Oberflächenreinigung
  • Wände, Fliesen
  • Lebensmittel-Tankwagen
  • Stallreinigung
