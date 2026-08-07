Thermo wax CP 945 ASF, 20Litre

This thermo-wax concentrate produces a water-repellent, durable coating with a high-gloss effect. With a high natural carnauba wax content.

This thermo-wax concentrate produces a water-repellent, durable coating with a high-gloss effect. With a high natural carnauba wax content.

Specifications

Technical data

Packaging size (Litre) 20
Packaging unit (Unit) 1
pH 5
Weight (Kilogram) 19.88
Weight incl. packaging (Kilogram) 21.485
Dimensions (L × W × H) (Millimetre) 250 x 230 x 410
Thermo wax CP 945 ASF, 20Litre
Thermo wax CP 945 ASF, 20Litre
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Application areas
  • Cars
  • Commercial vehicle cleaning
  • Cars, commercial vehicles, bicycles
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