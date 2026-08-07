Thermo wax CP 945 ASF, 20Litre
This thermo-wax concentrate produces a water-repellent, durable coating with a high-gloss effect. With a high natural carnauba wax content.
This thermo-wax concentrate produces a water-repellent, durable coating with a high-gloss effect. With a high natural carnauba wax content.
Specifications
Technical data
|Packaging size (Litre)
|20
|Packaging unit (Unit)
|1
|pH
|5
|Weight (Kilogram)
|19.88
|Weight incl. packaging (Kilogram)
|21.485
|Dimensions (L × W × H) (Millimetre)
|250 x 230 x 410
Videos
Compatible machines
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 4/10 Classic
- HD 4/10 Commercial Bundle
- HD 4/10 X Plus Classic
- HD 4/10 X Plus Classic Car
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 4/8 Classic
- HD 4/8 Commercial Bundle
- HD 5/11 C EASY! *AU
- HD 5/11 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/12 C Plus EASY!
- HD 5/12 CX Plus EASY!
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 P Modul
- HD 6/15 ST M *AU
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 7/10 CXF EASY!
- HD 7/11-4 Cage
- HD 7/14-4M Plus *AU
- HD 7/20 G
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4 Cage *KAP
- HD 9/20-4 Classic
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De EASY!
- HD 9/23 G EASY!
- HD 9/25 G Classic
- HD 9/25 Ge
- HD trailer gasoline
- HDS 10/21-4 Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 1000 BE EASY!
- HDS 1000 DE EASY!
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 18/18-4 S Classic
- HDS 5/11 U EASY!
- HDS 5/11 UX
- HDS 6/12 C
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15-4 C Classic
- HDS 6/15-4 C Classic with RM Kit
- HDS 7/12-4 M
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- SB MB
- SB MU
Application areas
- Cars
- Commercial vehicle cleaning
- Cars, commercial vehicles, bicycles