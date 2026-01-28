Avec sa formule spéciale, le dégraissant Extra RM 31 eco!efficiency PressurePro a été développé pour l'utilisation dans les nettoyeurs haute pression dotés du mode eco!efficiency, comblant ainsi les lacunes en matière de puissance de nettoyage pouvant résulter de la température d'eau plus faible de 60 °C. Parallèlement, son pouvoir nettoyant est actif dans toutes les plages de température et il peut même être utilisé en mode vapeur jusqu'à 150 °C. La formule très concentrée, exempte de silicone et facilitant la séparation élimine aisément les dépôts d'huile et de graisse ainsi que les souillures minérales les plus extrêmes tout en étant très rentable, économique et écologique. Nettoyant en profondeur performant, adapté au nettoyage des moteurs de véhicules et au nettoyage de pièces dans les garages ou dans les exploitations agricoles, il se distingue également dans d'autres domaines tels que le nettoyage des façades lorsqu'il s'agit d'éliminer les résidus d'émissions, les fientes d'oiseaux ou les résidus d'insectes et peut en outre être utilisé pour le nettoyage intérieur de réservoirs dans l'industrie agroalimentaire.