Met zijn speciale formule is de PressurePro Oil and Grease Cleaner Extra RM 31 eco!efficiency ontwikkeld voor gebruik in hogedrukreinigers met eco!efficiency modus en overbrugt daarmee het verschil in reinigingsprestaties dat kan ontstaan door de lagere watertemperatuur van 60 °C. Het biedt krachtige reinigingsactie in alle temperatuurbereiken en kan zelfs worden gebruikt in de stoomfase tot 150 °C. De sterk geconcentreerde, siliconenvrije en gemakkelijk te scheiden formule verwijdert moeiteloos zware olie, vet en minerale verontreinigingen, terwijl het tegelijkertijd bijzonder zuinig, kostenbesparend en milieuvriendelijk is. Als krachtige diepreiniger, geschikt voor het wassen van motoren en het reinigen van onderdelen in werkplaatsen of op boerderijen, maakt het ook indruk op andere gebieden, bijvoorbeeld bij gevelreiniging bij het verwijderen van vuil veroorzaakt door emissies, vogelpoep of insectenresten, en kan het ook worden gebruikt voor het reinigen van tankinterieurs in de voedingsindustrie.