Ютия EasyFinish с пара под налягане
За гладене без усилия: Висококачествената ютия EasyFinish с пара под налягане с оптимална настройка на фиксирана температура и лека плоча с керамично покритие. В атрактивен черен дизайн.
Прането без гънки може да бъде толкова лесно: с удобната и лека плоча с керамично покритие, висококачествената ютия с пара EasyFinish се плъзга без усилие върху материите. В същото време налягането на парата остава постоянно високо, което означава, че гладенето може да се направи два пъти по-бързо. Но не само налягането спестява време: Благодарение на оптимално фиксираната настройка на температурата за всички материи, както проблемното ръчно регулиране на температурата, така и досадното предварително сортиране на прането вече не са необходими. Освен това, компактната ютия впечатлява с лесната употреба и елегантния черен дизайн.
Характеристики и предимства
Отвори за изпускане на пара, разпределени по цялата повърхност на гладене
- Равномерно изпускане на пара по цялата повърхност
Оптимално фиксирана температурна настройка
- Спестява необходимостта от ръчно регулиране на температурата, тъй като оптималната температура за всички текстилни изделия е предварително зададена.
Компактен размер
- За по-лесно управление и съхранение на място.
Плочка с керамично покритие
- Значително улеснява плъзгането на ютията.
Равномерно изпускане на пара
- Спястява до 50 % от времето за гладене.
Функция за автоматично изключване
- Парната ютия се изключва автоматично след 5 минути - за повече безопасност и пестене на енергия.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|1,485
|Тегло с опаковката (кг)
|1,9
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|258 x 120 x 124
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Сфера на приложение
- Всички дрехи, подходящи за гладене