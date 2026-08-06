Прането без гънки може да бъде толкова лесно: с удобната и лека плоча с керамично покритие, висококачествената ютия с пара EasyFinish се плъзга без усилие върху материите. В същото време налягането на парата остава постоянно високо, което означава, че гладенето може да се направи два пъти по-бързо. Но не само налягането спестява време: Благодарение на оптимално фиксираната настройка на температурата за всички материи, както проблемното ръчно регулиране на температурата, така и досадното предварително сортиране на прането вече не са необходими. Освен това, компактната ютия впечатлява с лесната употреба и елегантния черен дизайн.