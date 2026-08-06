Ютия EasyFinish с пара под налягане

За гладене без усилия: Висококачествената ютия EasyFinish с пара под налягане с оптимална настройка на фиксирана температура и лека плоча с керамично покритие. В атрактивен черен дизайн.

Прането без гънки може да бъде толкова лесно: с удобната и лека плоча с керамично покритие, висококачествената ютия с пара EasyFinish се плъзга без усилие върху материите. В същото време налягането на парата остава постоянно високо, което означава, че гладенето може да се направи два пъти по-бързо. Но не само налягането спестява време: Благодарение на оптимално фиксираната настройка на температурата за всички материи, както проблемното ръчно регулиране на температурата, така и досадното предварително сортиране на прането вече не са необходими. Освен това, компактната ютия впечатлява с лесната употреба и елегантния черен дизайн.

Характеристики и предимства
Отвори за изпускане на пара, разпределени по цялата повърхност на гладене
  • Равномерно изпускане на пара по цялата повърхност
Оптимално фиксирана температурна настройка
  • Спестява необходимостта от ръчно регулиране на температурата, тъй като оптималната температура за всички текстилни изделия е предварително зададена.
Компактен размер
  • За по-лесно управление и съхранение на място.
Плочка с керамично покритие
  • Значително улеснява плъзгането на ютията.
Равномерно изпускане на пара
  • Спястява до 50 % от времето за гладене.
Функция за автоматично изключване
  • Парната ютия се изключва автоматично след 5 минути - за повече безопасност и пестене на енергия.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 1,485
Тегло с опаковката (кг) 1,9
Размери (Д × Ш × В) (мм) 258 x 120 x 124
Сфера на приложение
  • Всички дрехи, подходящи за гладене