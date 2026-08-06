Комплект валяци за различни повърхности, жълти
Комплект от две части от микрофибър за нежно мокро почистване и грижа за всички твърди подове. Без мъх, абсорбиращ и устойчиви на износване. Подходящ за пране в перални машини до 60 ° C.
Чистота на най-високо ниво: Комплектът от 2 валяка от микрофибър за Kärcher FC 5 позволява нежно мокро почистване и поддръжка на всички твърди подове - включително паркет. Висококачествените валяци от микрофибър са без власинки, мощни и изключително твърди. Могат да се перат и машинно на макс. температура 60 ° С. Валяците се предлагат в два цвята: жълт и сив. Разликата в цвета означава, че тези валяци могат да се използват за различни задачи - например едната ролка в банята а другата в кухнята.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,16
|Тегло с опаковката (кг)
|0,212
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|300 x 60 x 60
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
- Твърди подове
- Запечатан паркет