Чистота на най-високо ниво: Комплектът от 2 валяка от микрофибър за Kärcher FC 5 позволява нежно мокро почистване и поддръжка на всички твърди подове - включително паркет. Висококачествените валяци от микрофибър са без власинки, мощни и изключително твърди. Могат да се перат и машинно на макс. температура 60 ° С. Валяците се предлагат в два цвята: жълт и сив. Разликата в цвета означава, че тези валяци могат да се използват за различни задачи - например едната ролка в банята а другата в кухнята.