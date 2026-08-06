Патрон за декалциране
Бързо и ефикасно отстраняване на котления камък на парочистачката SC 3 EasyFix. Всичко, което трябва да направите, е да поставите патрона и сте готови.
Прост и ефективен: когато символът на патрона за декалциране светне в червено на дисплея на вашето SC 3 устройство, просто извадете текущия патрон и поставете нов. След това натиснете бутона за рестартиране - и сте готови да продължите с почистването.
Характеристики и предимства
Предпазва технологията на уреда от калцификация
- Подпомага дълготрайната работа на парочистачката.
Лесна и бърза смяна на патрона за декалциране
Спецификации
Технически данни
|Тегло (кг)
|0,141
|Тегло с опаковката (кг)
|0,159
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|56 x 56 x 163
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
- Препарат срещу котлен камък за парочистачки Kärcher