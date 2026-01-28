Ротационна дюза DB 120 за K2 - K3

Струйник с мощна въртяща се дюза Kärcher за водостуйки от клас K 2 и K 3. За упорити замърсявания, включително мъх или захабени повърхности.

Благодарение на мощната въртяща се дюза, с този струйник почиствате дори и упорити замърсявания до блясък. Въртящата се струя без усилие почиства атмосверни замърсявания, като например мъх и захабени повърхности. Струйникът има голяма работна площ. Подходящ е за водоструйки Kärcher от клас K 2 и К 3.

Характеристики и предимства
Ротираща точкова струя
Мощно почистване с високо налягане
  • Целенасочено почистване на упорити замърсявания
Байонетно съединение
  • Особено удобна за ползване
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,154
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,21
Размери (Д х Ш х В) (мм) 450 x 41 x 41

За стари пистолети до година на производство 2010 (пистолет M, 96, 97) е необходим: адаптер M (2.643-950.0).

Сфера на приложение
  • Превозни средства
  • Дори упорита мръсотия
  • Каменни и оградни стени
  • мъх