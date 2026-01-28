Благодарение на мощната въртяща се дюза, с този струйник почиствате дори и упорити замърсявания до блясък. Въртящата се струя без усилие почиства атмосверни замърсявания, като например мъх и захабени повърхности. Струйникът има голяма работна площ. Подходящ е за водоструйки Kärcher от клас K 2 и К 3.