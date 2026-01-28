Ротационна дюза DB 120 за K2 - K3
Струйник с мощна въртяща се дюза Kärcher за водостуйки от клас K 2 и K 3. За упорити замърсявания, включително мъх или захабени повърхности.
Благодарение на мощната въртяща се дюза, с този струйник почиствате дори и упорити замърсявания до блясък. Въртящата се струя без усилие почиства атмосверни замърсявания, като например мъх и захабени повърхности. Струйникът има голяма работна площ. Подходящ е за водоструйки Kärcher от клас K 2 и К 3.
Характеристики и предимства
Ротираща точкова струя
Мощно почистване с високо налягане
- Целенасочено почистване на упорити замърсявания
Байонетно съединение
- Особено удобна за ползване
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,154
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,21
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|450 x 41 x 41
За стари пистолети до година на производство 2010 (пистолет M, 96, 97) е необходим: адаптер M (2.643-950.0).
Сфера на приложение
- Превозни средства
- Дори упорита мръсотия
- Каменни и оградни стени
- мъх