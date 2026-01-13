Връзка за вътрешни кранове
Връзка за вътрешни кранове. Възможност за свързване на градински маркуч. Лесно фиксиране благодарение на вътрешната резба от месинг за стабилна защита на резбата.
Сигурните кранови връзки, куплунги за маркучи и самите маркучи са основата на ефективното напояване. Затова Керхер предлага цялостна линия от аксесоари за свързване, откачане и поправка на системи за напояване. Например крановата връзка за вътрешни смесители за свързване на градински маркуч в къщата. Крановата връзка за вътрешни смесители може да се използва за всички градински маркучи и има здрав и ергономичен дизайн за лесна употреба. Стабилната вътрешна резба от месинг за защита на резбата гарантира лесно фиксиране. Съвместима е с трите най-популярни диаметри на маркучи и с всички клик-системи на пазара.
Характеристики и предимства
Фиксиране чрез вътрешна резба от месинг
- Гарантирана издръжливост
Защита на резбата
- За лесно фиксиране
Спецификации
Технически данни
|Размер на резбата
|G3/4
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,042
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,057
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|53,5 x 33,6 x 33,6
Когато свързвате тези продукти към мрежата за питейна вода, трябва да спазвате изискванията на EN 1717. Ако е необходимо, попитайте вашия санитарен специалист.
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- Почистване на градински уреди и инструменти