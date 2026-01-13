Сигурните кранови връзки, куплунги за маркучи и самите маркучи са основата на ефективното напояване. Затова Керхер предлага цялостна линия от аксесоари за свързване, откачане и поправка на системи за напояване. Например крановата връзка за вътрешни смесители за свързване на градински маркуч в къщата. Крановата връзка за вътрешни смесители може да се използва за всички градински маркучи и има здрав и ергономичен дизайн за лесна употреба. Стабилната вътрешна резба от месинг за защита на резбата гарантира лесно фиксиране. Съвместима е с трите най-популярни диаметри на маркучи и с всички клик-системи на пазара.