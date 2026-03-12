Adaptateur antivrille
L'adaptateur antivrille permet de desserrer les boucles du flexible haute pression pour travailler sans risque de torsion. Pour tous les flexibles haute pression avec raccord pratique Quick Connect côté pistolet.
L'adaptateur antivrille de Kärcher vous offre plus de liberté de mouvement et de confort lors du travail avec le nettoyeur haute pression. Oubliez les boucles indésirables du flexible haute pression qui peuvent causer des chutes lors de l'utilisation et constituer un obstacle pour le rangement. Le fait de tourner simplement l'adaptateur à la main permet de desserrer les boucles sans peine. L'adaptateur s'intègre ultérieurement, facilement et rapidement pour revaloriser votre flexible haute pression. Il est compatible avec tous les flexibles haute pression avec raccord pratique Quick Connect côté pistolet. Fonction de rotation garantie grâce à l'utilisation de laiton. Convient à tous les appareils des classes K 4 à K 7.
Caractéristiques et avantages
Raccord rapide Quick Connect
- Pour les flexibles haute pression avec raccord pratique Quick Connect côté pistolet.
Système Anti-twist
- Le fait de tourner l'adaptateur permet de desserrer les boucles du flexible haute pression.
Fait à partir de laiton
- Fonction de rotation fiable grâce à l'utilisation de laiton.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|137 x 26 x 26
Vidéos
Appareils compatibles
- K 4
- K 4 Car
- K 4 Car & Home *CH
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home *CH
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Car & Home *CH
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Pure Home
- K 4.200
- K 5 *CH
- K 5 Car
- K 5 Car & Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Flex Anti-Twist
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Plus Home
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Car & Home
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Smart Control
- K 5.55 M T 200
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 FC 2017
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7.700
- K5 Full Control
- K 4 Full Control Home & Pipe
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home