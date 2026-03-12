Anti-Verdreh-Adapter
Der Anti-Verdreh-Adapter löst Schlaufen im Hochdruckschlauch für garantiert verdrehfreies Arbeiten. Für alle Hochdruckschläuche mit Quick Connect-Anschluss auf der Pistolenseite.
Mit dem Anti-Verdreh-Adapter von Kärcher genießen Sie mehr Bewegungsfreiheit und Komfort bei der Arbeit mit dem Hochdruckreiniger. Verabschieden Sie sich von lästigen Schlaufen im Hochdruckschlauch, die zur Stolperfalle bei der Anwendung und zum Hindernis bei der Verstauung werden können. Durch simples manuelles Drehen des Adapters werden Schlaufen mühelos gelöst. Der Adapter kann zur Aufwertung Ihres Hochdruckschlauchs einfach und schnell nachträglich integriert werden. Er ist kompatibel mit allen Hochdruckschläuchen mit Quick Connect-Anschluss auf der Pistolenseite. Garantierte Drehfunktion durch Verwendung von Messing. Geeignet für alle Geräte der Klassen K 4 bis K 7.
Merkmale und Vorteile
Quick Connect-Anschluss
- Für Hochdruckschläuche mit Quick Connect-Anschluss auf der Pistolenseite.
Anti-Verdreh-System
- Schlaufen im Hochdruckschlauch lassen sich durch Drehen des Adapters lösen.
Aus Messing
- Zuverlässige Drehfunktion dank Verwendung von Messing.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|137 x 26 x 26
Kompatible Geräte
- K 4
- K 4 Car
- K 4 Car & Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home T 350
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home&Pipe
- K 4 Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Car & Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home T 350
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Pure Home
- K 4.200
- K 5
- K 5 Car
- K 5 Car & Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Flex Anti-Twist
- K 5 Compact Home T 350
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Plus Home
- K 5 Home T 350
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Car & Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5.55 M T 200
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium Full Control
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home
- K 7.700