Mit dem Anti-Verdreh-Adapter von Kärcher genießen Sie mehr Bewegungsfreiheit und Komfort bei der Arbeit mit dem Hochdruckreiniger. Verabschieden Sie sich von lästigen Schlaufen im Hochdruckschlauch, die zur Stolperfalle bei der Anwendung und zum Hindernis bei der Verstauung werden können. Durch simples manuelles Drehen des Adapters werden Schlaufen mühelos gelöst. Der Adapter kann zur Aufwertung Ihres Hochdruckschlauchs einfach und schnell nachträglich integriert werden. Er ist kompatibel mit allen Hochdruckschläuchen mit Quick Connect-Anschluss auf der Pistolenseite. Garantierte Drehfunktion durch Verwendung von Messing. Geeignet für alle Geräte der Klassen K 4 bis K 7.