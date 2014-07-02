Flexible haute pression H 9 Q Quick Connect
Pour les appareils des classes K 2 à K 7 avec Quick Connect. Pour les nettoyeurs haute pression Kärcher à partir de l’année-modèle 2009, sur lesquels le flexible est raccordé au pistolet et à l’appareil via un raccord rapide. 9 m, 180 bars, 60 °C.
Flexible de rechange haute pression de 9 m pour les nettoyeurs haute pression Kärcher (K 2 à K 7) à partir de l’année-modèle 2009, sur lesquels le flexible est raccordé au pistolet et à l’appareil via un raccord rapide Quick Connect. Le flexible de rechange supporte une pression jusqu’à 180 bars et des températures jusqu’à 60 °C.
Caractéristiques et avantages
Tuyau de remplacement de 9 m
Raccord rapide Quick Connect
Système de raccord rapide (Quick Connect)
Spécifications
Données techniques
|Température (°C)
|max. 60
|Pression max. (bar)
|180
|Longueur (m)
|9
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.8
|Poids emballage inclus (kg)
|1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|245 x 245 x 65
Appareils compatibles
- G 4.10
- G 7.10
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Battery Set
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Home T150
- K 2 Premium Full Control
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Home
- K 3.00 smartec
- K 3.500 Garden *CH
- K 3.550
- K 3.800 eco!ogic
- K 4 Car
- K 4 Car & Home *CH
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home *CH
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Premium eco!ogic
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 Pure Home
- K 4.00 ECO SILENT
- K 4.200
- K 4.600
- K 4.600 T 250
- K 4.800 eco!ogic
- K 5 *CH
- K 5 Car
- K 5 Car & Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Flex Anti-Twist
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Plus Home
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5.200 T250 WB
- K 5.520 T400 *CH
- K 5.600
- K 5.800 eco!ogic
- K 6.80 M
- K 6.800 eco!ogic
- K 6.85 M
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 FC 2017
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7.700
- K 7.80 M
- K 7.800 eco!ogic
- K 7.85 M
- K 7.91MD PLUS
- K5 Full Control
- K 3 Home & Pipe
- K 4 Full Control Home & Pipe
- K 7 Smart Control Home
- K Mini