Grâce au kit d'accessoires complet composé d'un flexible de rallonge de 1,5 mètre, d'un suceur pour fentes extra long, d'un suceur voiture, d'un suceur-pinceau à poils durs, d'un suceur-pinceau à poils souples et d'une bonnette microfibres pour les surfaces lisses et les surfaces vitrées, le nettoyage de l'habitacle devient un jeu d'enfant – et votre voiture se transforme en espace bien-être parfaitement propre. Plancher, tapis de sol, sièges, tableau de bord, console centrale, vitres ou coffre : ce kit d'accessoires permet de faire briller l'ensemble de l'habitacle en un tour de main. Même les zones difficiles à atteindre comme les interstices et les surfaces délicates sont ainsi parfaitement nettoyées. Ce kit d'accessoires est adapté à tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden.