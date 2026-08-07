Serviette viscose

Serviette à main spéciale en micro-fibre pour essuyer votre chien. Celle-ci absorbe une grande quantité d'eau et ne laisse pas d'odeurs désagréables.

Avec la serviette en main à micro-fibre de haute qualité, vous pouvez essuyer votre chien ou autre animal domestique après l'avoir nettoyé. La micro-fibre est une matière très absorbante et convient par conséquent parfaitement aux animaux domestiques. Ils ne se forment pas d'odeurs désagréables après l'utilisation et la serviette sèche très rapidement. Grâce à ses dimensions de 100 × 40 cm, elle peut même être utilisée pour les chiens ou autres animaux domestiques plus grands.

Caractéristiques et avantages
Serviette en microfibres spéciales
  • Pour essuyer vos animaux domestiques après les avoir nettoyés.
microfibre
  • Absorbe une grande quantité d'eau et ne produit pas d'odeurs désagréables.
Doux
  • Confortable pour votre animal domestique.
Spécifications

Données techniques

Composition des fibres textiles 80 % polyester, 20 % polyamide
Couleur anthracite
Poids (kg) 0.3
Poids emballage inclus (kg) 0.3
Dimensions (L × l × h) (mm) 1000 x 600 x 5
Domaines d'utilisation
  • Animaux domestiques/chiens