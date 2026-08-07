Avec la serviette en main à micro-fibre de haute qualité, vous pouvez essuyer votre chien ou autre animal domestique après l'avoir nettoyé. La micro-fibre est une matière très absorbante et convient par conséquent parfaitement aux animaux domestiques. Ils ne se forment pas d'odeurs désagréables après l'utilisation et la serviette sèche très rapidement. Grâce à ses dimensions de 100 × 40 cm, elle peut même être utilisée pour les chiens ou autres animaux domestiques plus grands.