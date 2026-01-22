Shampoing voitures RM 619, 5l

Détergent légèrement alcalin, moussant, pour le nettoyage en profondeur des véhicules. Respectueux de l'environnement et particulièrement doux pour toutes les surfaces peintes ou plastiques.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 5
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
Poids emballage inclus (kg) 5.1
Dimensions (L × l × h) (mm) 190 x 140 x 250
Propriétés
  • Pour le nettoyage en profondeur de surfaces paintes et synthétiques
  • Action de nettoyage particulièrement douce
  • Détergent alcalin doux, sans composants dangereux
  • Détergent prêt à l'emploi (RTU)
  • Nettoyage rapide et efficace in combinaison avec un nettoyeur haute pression Kärcher
  • Sans NTA
  • Adapté aux appareils de Kärcher et compatibilité garantie avec les matériaux
  • Made in Germany
Avertissements
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
  • P102 Tenir hors de portée des enfants.
  • EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
  • Véhicules
  • Motos et scooters
Accessoires