Autoshampoo RM 619, 5l

Leicht alkalisches, schäumendes Reinigungsmittel für die gründliche Fahrzeugreinigung. Unbedenklich für die Umwelt und besonders schonend zu allen Lack- und Kunststoffoberflächen.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (l) 5
Verpackungseinheit (Stück) 1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 5.1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 190 x 140 x 250
Eigenschaften
  • Zur gründlichen Reinigung empfindlicher Lack- und Kunststoffoberflächen
  • Besonders materialschonend
  • Leicht alkalisches Reinigungsmittel, keine gefährlichen Inhaltsstoffe
  • Ready-to-use-Reinigungsmittel (RTU)
  • Schnelle und effiziente Reinigung in Verbindung mit einem Kärcher Hochdruckreiniger
  • NTA-frei
  • Abgestimmt auf Geräte von Kärcher mit garantierter Materialverträglichkeit
  • Made in Germany
Warnhinweise
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • EUH 210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Fahrzeuge
  • Motorräder und -roller
Zubehör