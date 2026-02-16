Shampoing voitures concentré RM 562, 500ml

Shampoing voitures concentré pour nettoyer les véhicules tout en respectant les matériaux. Élimine l'huile, les graisses, ainsi que les saletés dues à l'hiver et au trafic, sur la peinture, le verre, le plastique et le chrome. Donne 5 l de détergent dilué.